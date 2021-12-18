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EGİAD'dan son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama - Son Dakika

EGİAD'dan son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama

18.12.2021 15:38
EGİAD'dan son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili; "Ülke kaynaklarımızın bilime, bilgiye, değer oluşturan adımlara, inovatif üretime, sosyal kalkınma ve refah sağlayacak politikalara yönlendirilmesi en büyük dileğimizdir" açıklamasında bulundu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili; "Ülke kaynaklarımızın bilime, bilgiye, değer oluşturan adımlara, inovatif üretime, sosyal kalkınma ve refah sağlayacak politikalara yönlendirilmesi en büyük dileğimizdir" açıklamasında bulundu.

EGİAD, ekonomideki son gelişmeler, döviz kurunun hızlı yükselişi ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Kurun yükselişi nedeniyle üretim ve ticaretin derinden etkilendiğinin ve Türk Lirası'nın değer kaybının tüm kesimlere ağır reçeteler doğurduğunun altının çizildiği açıklamada, alınması gereken önlemlere de değinildi.

"Bilimin ışığında, rasyonel politikalara geçilmeli"

Yapılan basın açıklamasında şu sözlere yer verildi: "İçinde bulunduğumuz öngörülemez ekonomik yapı, uzun sürede toparlanamayacak derecede güven kaybına yol açan bir ortam oluşturmaktadır. Kurun yukarı yönlü ve hızla dalgalanması üretim ve ticareti derinden etkilemekte, hatta durma noktasına getirmektedir. Türk Lirasının önlenemez değer kaybı tüm kesimlere ağır reçeteler doğurmaktadır. Bilimin ışığında, rasyonel politikalara geçilmeli, toplumu umutsuzluğa ve mutsuzluğa sürükleyen politikalardan vazgeçilmelidir. Enflasyon ve yüksek kur sarmalında boğuşan piyasa koşulları içinde rezervlerimiz daha da negatif etkilenmekte ve üstelik yapılan kur müdahalesi de anlık etki meydana getirmekte; Türk Lirasının değerinin düşmesine engel olamamaktadır. Ülke kaynaklarımızın bilime, bilgiye, değer oluşturacak adımlara, inovatif üretime, sosyal kalkınma ve refah sağlayacak politikalara yönlendirilmesi en büyük dileğimizdir." - İZMİR

EGİAD'dan son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama

Türk Lirası, Döviz, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


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