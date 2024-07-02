Eğirdir Gölü'nde 8 Aydır Süren Av Yasağı Kalktı, Kerevit Bereketi Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Eğirdir Gölü'nde 8 Aydır Süren Av Yasağı Kalktı, Kerevit Bereketi Yaşandı

Türkiye'nin önemli kerevit üretim havzalarından biri olan Eğirdir Gölü'nde 8 ay süren av yasağı sona erdi. Kerevit avcılığı başladı ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilen kerevitlerle birlikte yaklaşık 1000 aile geçimini sağlıyor. Eğirdir Gölü, Türkiye'nin kerevit üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

02.07.2024 21:57
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Eğirdir Gölü'nde 8 aydır süren av yasağı kalktı, kerevit bereketi yaşandı

Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilen Eğirdir Gölü'ndeki kerevitten 1000'e yakın aile geçimini sağlıyor

Türkiye'nin 490 ton kerevit üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı başladı

ISPARTA - Türkiye'nin önemli kerevit (tatlı su ıstakozu) üretim havzalarından biri olan Eğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla kerevit avcılığı başladı.

Eğirdir Gölü'nde, av yasağının kalkmasıyla kerevit avlanmaya başlandı. Türkiye'nin 490 ton olan kerevit üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Eğirdir Gölü'nde kalkan av yasağıyla balıkçılar kerevit avı için göle açıldı.

Isparta Eğirdir Gölünde kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için Eğirdir Gölü'nde 8 ay süren kerevit avı yasağı 1 Temmuz'da sona erdi.

Sabah saatlerinde Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, kayıklarıyla açıldıkları gölde yanlarında getirdikleri kasaları kooperatif merkezine getiriyorlar. Burada 10.5 santimetre boyu üzerindeki kerevitler alınıp tekrar kasalara konularak ihraç yapacak olan fabrikalara gönderiliyor.

Bu yıl kerevit bolluğu yaşandığını ifade eden S.S. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, "2024 yılı kerevit sezonumuz 1 Temmuz tarihi itibariyle açılmıştır. Şu anda Eğirdir Gölü'nde kerevitimiz gayet güzel gözüküyor. 10.5 santimetre üzeri kerevit alıyoruz. Kooperatif üyelerimizden kerevitleri alıp önce burada bir seçme işlemi yapıyoruz daha sonra fabrikaya gönderiyoruz. Eğirdir Gölünde 450 tekne bulunmakta, 1000'e yakın aile geçimini kerevitten sağlamaktadır" dedi.

"Kilosu 135 TL'den alınıyor"

Küçükköse; "Bir avcımız yaklaşık 40-60 kilogram ağırlığında kerevit yakalıyor. Kilogram başına 135 TL' ödüyoruz" dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Eğirdir Gölü'nün yaklaşık 4 metre çekildiğini ve göl üzerinde aşırı otlanma yaşandığını ifade eden Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Küçükköse; "Eğirdir Gölünde son yıllarda iklimden dolayı bir kuraklık var. Yağışlarımız çok az. Bundan 6 yıl önce buralar hep suydu. Ama şu an 4 metre çekilmiş durumda. Suların çekilmesinden dolayı sığlaşınca göl üzerinde aşırı derecede otlanma mevcut. Avcılarımızda bu durumdan mağdur durumda. Çünkü kerevit pinterlerimiz oturmuyor ve teknelerimiz bazı bölgelerde yürümeyecek pozisyona girdi" diye konuştu.

Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Eğirdir Gölünden avlanan kerevitlerin Kuzey Avrupa Ülkelerine ihraç edildiğini de ifade eden Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse; "Eğirdir Gölündeki kerevitlerimiz özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, İsveç, Rusya, Fransa, Almanya, Amerika, İsrail, Çin'e kadar gidiyor. Döviz olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Memleketimize ve balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sezonumuz kazasız, belasız geçer" dedi.

"8 yaşından bu yana balıkçılık yapıyor"

Eğirdir'in köklü ailelerinden biri olan ve 8 yaşından bu yana balıkçılıkla uğraştığını, ifade eden Ayşen Binatlı da, "Ben 8 yaşımdan beri babamla beraber balıkçılık yapıyordum. Şimdi ise eşimle beraber balıkçılık yapıyorum. Eşime hem destek oluyorum hem de birlikte kazanç sağlıyoruz" dedi.

Eğirdir'de 35 yıldır balıkçılıkla uğraşan ve geçimini Eğirdir Gölü'nden karşılayan S.S.Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Sayı, "Ürünümüz Bol, bütün avcılarımız bereket içinde olsun" dedi.

Sayı; "1 Temmuz itibariyle kerevit sezonumuz açılmıştır. Ürünümüz bol. Bütün avcılarımız bereket içinde olsun. Kerevitlerimiz 10,5 santimetre üzeri alınıyor, bunun altındaki kerevitler tekrar büyümesi için göle bırakılıyor. Güzel bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eğirdir Gölü'nde 8 Aydır Süren Av Yasağı Kalktı, Kerevit Bereketi Yaşandı - Son Dakika

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