EKA Destek Programı Başlatıldı - Son Dakika
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EKA Destek Programı Başlatıldı

27.06.2026 11:18
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Bakanlık, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarını azaltan işletmelere hibe desteği sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı'nı başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında hibe desteği sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EKA Destek Programı ile sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltmaları teşvik edilecek.

Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 yılına özel olarak karbon emisyon yoğunluğu kriteri önceliklendirilecek.

Başvurular arasından karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmeler destekten yararlanacak. Sanayi sektöründe ilk 10, ticari binalar ve hizmet sektöründe ise ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe verilecek.

Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek.

Destek üst limiti 18 milyon lirayı aşıyor

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Destek tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

İşletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Teknik değerlendirme ve doğrulama süreçlerinin ardından performans kriterlerini sağlayan işletmeler bütçe imkanları doğrultusunda desteklenecek.

Yatırım ve performans birlikte desteklenecek

Bakanlık, halen yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında da enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 30'una kadar, 27 milyon 92 bin 663 liraya varan hibe desteği sağlamayı sürdürüyor.

EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla işletmeler, hem enerji verimliliği yatırımları aşamasında hem de yatırım sonrasında elde ettikleri performans sonuçlarına göre desteklenmiş olacak.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EKA Destek Programı Başlatıldı - Son Dakika

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