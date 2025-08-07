Eker Süt Tahvil İhraçında Yüksek Talep!

ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ (ÜNLÜ & Co) aracılığıyla gerçekleştirilen Eker Süt Ürünleri'nin 200 milyon lira nominal tutarla planlanan tahvil ihracı, yüksek yatırımcı talebi sayesinde 300 milyon lira satışla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracı için talep toplama süreci 5 Ağustos'ta tamamlanırken, hedef nominal tutarın yüzde 150'si oranında talep gelmesi, yatırımcıların özel sektör tahvillerine artan ilgisini gösterdi.

Eker Süt Ürünleri'nin 2025 içerisindeki ikinci tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan işlem, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve 378 gün vadeli olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden ÜNLÜ & Co Kurumsal Satış Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, Eker Süt Ürünleri adına gerçekleştirdikleri ikinci tahvil ihracının kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

ÜNLÜ & Co Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen de değişken faizli yapısı ve başarılı talep toplama süreciyle bu işlemde hem yatırımcılar hem de ihraççı açısından avantajlı bir yapı sağladıklarını vurguladı.

Çelen, gelen yüksek talebin, yatırımcıların özel sektör tahvillerine duyduğu güven ve ilgiyi gösterdiğine değinerek, "ÜNLÜ & Co olarak, reel sektörün sermaye piyasalarından etkin şekilde fonlanmasını sağlayacak yenilikçi ve piyasa dinamiklerine duyarlı çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.