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Ekonomi

Ekim'de Cari İşlemler Fazla Verdi

Ekim 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 1.880 milyon dolar fazla verdi.

12.12.2024 10:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 108 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ekim2024 Ocak-Ekim

A-CARİ İŞLEMLER HESABI1.880-3.295
1.İhracat23.388212.301
2.İthalat26.930257.078

Mal Dengesi-3.542-44.777
3.Hizmet Gelirleri10.82497.060
4.Hizmet Giderleri4.37443.065

Mal ve Hizmet Dengesi2.9089.218
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.12111.045
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.16923.617

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi1.860-3.354
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2059
B.SERMAYE HESABI-7-118
C.FİNANS HESABI-3.172-18.868
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9745.201
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7708.459
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.86321.474
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.45033.492
11.1.Hisse Senetleri-642-2.623
11.2.Borç Senetleri6.09236.115
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.39019.147
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet-415
12.3.Bankalar-20211.850
12.4.Diğer Sektörler2.5967.282
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.17922.739
13.1.Merkez Bankası-726-9.233
13.2.Genel Hükümet45190
13.3.Bankalar5.24529.761
13.4.Diğer Sektörler6152.021

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.04515.455
D.NET HATA VE NOKSAN-184-14.732

GENEL DENGE-4.861-723
E.REZERV VARLIKLAR4.861723
14.Resmi Rezervler4.861723
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekim'de Cari İşlemler Fazla Verdi - Son Dakika

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