Ekim'de Cari İşlemler Fazla Verdi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 108 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ekim 2024 Ocak-Ekim A- CARİ İŞLEMLER HESABI 1.880 -3.295 1. İhracat 23.388 212.301 2. İthalat 26.930 257.078 Mal Dengesi -3.542 -44.777 3. Hizmet Gelirleri 10.824 97.060 4. Hizmet Giderleri 4.374 43.065 Mal ve Hizmet Dengesi 2.908 9.218 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.121 11.045 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.169 23.617 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 1.860 -3.354 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 20 59 B. SERMAYE HESABI -7 -118 C. FİNANS HESABI -3.172 -18.868 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 974 5.201 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 770 8.459 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.863 21.474 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.450 33.492 11.1. Hisse Senetleri -642 -2.623 11.2. Borç Senetleri 6.092 36.115 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.390 19.147 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet -4 15 12.3. Bankalar -202 11.850 12.4. Diğer Sektörler 2.596 7.282 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.179 22.739 13.1. Merkez Bankası -726 -9.233 13.2. Genel Hükümet 45 190 13.3. Bankalar 5.245 29.761 13.4. Diğer Sektörler 615 2.021 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.045 15.455 D. NET HATA VE NOKSAN -184 -14.732 GENEL DENGE -4.861 -723 E. REZERV VARLIKLAR 4.861 723 14. Resmi Rezervler 4.861 723 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA