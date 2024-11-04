Ekim'de Enflasyon Yüzde 89,77

Ekonomi

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,57 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 89,77 oldu.

ENAG, ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,57 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 89,77 olarak hesapladı. ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon yüzde 88,63 idi.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 3,01 ile lokanta ve oteller, en fazla yükseliş ise yüzde 10,38 ile ulaştırma kaleminde gerçekleşti.