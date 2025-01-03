Ekim'de Firmaların Net Döviz Açığı 132 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Firmaların Net Döviz Açığı 132 Milyar Dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ekimde 132 milyar 342 milyon dolara ulaştı.

03.01.2025 15:16
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 132 milyar 342 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, ekimde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 504 milyon dolar, yükümlülükleri de 544 milyon dolar azaldı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 960 milyon dolar artarak 132 milyar 342 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 3 milyar 838 milyon dolar ve 95 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 239 milyon dolar ve 96 milyon dolar arttı.

Ekim 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 3 milyar 838 milyon dolar ve 95 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 682 milyon dolar ve 747 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 335 milyon dolar ve 86 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 965 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2024 dönemine göre 828 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 493 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 100 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 978 milyon dolar geriledi.

Ekim 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 135 milyar 890 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 110 milyar 246 milyon dolar oldu.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 644 milyon dolar gerçekleşirken, Eylül 2024 dönemine göre 3 milyar 179 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyine indi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, İhracat, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Firmaların Net Döviz Açığı 132 Milyar Dolar - Son Dakika

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