Ekim TÜFE Artışı Yüzde 2,51 - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim TÜFE Artışı Yüzde 2,51

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,51 arttı.

05.11.2024 17:21
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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergeleri yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,39, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,43 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,18 ve hizmette yüzde 3,43 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE2,51
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,39
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,43
Enerji1,35
Gıda ve alkolsüz içecekler3,7
Enerji ve gıda dışı mallar1,18
Hizmet3,43

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim TÜFE Artışı Yüzde 2,51 - Son Dakika

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