EKK Toplantısında Ekonomik İyileşme Görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

EKK Toplantısında Ekonomik İyileşme Görüldü

EKK Toplantısında Ekonomik İyileşme Görüldü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü bildirildi. Toplantıda ayrıca ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eş güdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

27.05.2024 15:33
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eş güdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Ekonominin yol haritası 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görülmektedir. İşgücü piyasasındaki güçlü görünüm korunurken, istihdamda tarihi yüksek seviyeye ulaşılmış ve işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyrini sürdürmüştür.

Öncelikli hedefimiz olan fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz. Ekonomide dengelenme ve güçlenen finansal istikrar enflasyonla mücadelemize destek olmaktadır."

"81 eylemden 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla 20 tanesi tamamlanmıştır"

Mali disiplinin güçlendirilmesi amacıyla 13 Mayıs'ta detayları kamuoyu ile paylaşılan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile kamuda harcama kontrolü ve tasarrufların artırılması, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ile dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanmasının beklendiği dile getirilen açıklamada, "Programımızın temel sac ayaklarından olan yapısal reformlar ana gündemimizi oluşturmaktadır. Katma değerli üretime, nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ihracatına sağladığımız destekler, yapısal reformlarla birlikte sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, toplantıda görüşülen konulara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"OVP'de takvimlendirilmiş ve 2024 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama değerlendirilerek çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. OVP'de reform düzenlemeleri kapsamında öngörülen 81 eylemden 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla 20 tanesi tamamlanmıştır. Takvimi yaklaşan diğer eylemlere ilişkin çalışmalarda da önemli mesafe kaydedilmiştir.

OVP'de öncelikli reform alanlarımız arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edilmiştir. Model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacaktır. Ayrıca, tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA

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