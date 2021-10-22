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10 binlerce ata tohum toprakla buluşacak - Son Dakika

10 binlerce ata tohum toprakla buluşacak

22.10.2021 00:57
10 binlerce ata tohum toprakla buluşacak

Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi, "Gönüllü Üretici" programıyla 10 binlerce tohumu üreticilere ulaştıracak.

Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi, "Gönüllü Üretici" programıyla 10 binlerce tohumu üreticilere ulaştıracak.

Yerel tohumların geleceğe taşınması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdüren Karadeniz Bölgesi'nin ilk ata tohum bankası Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi, uygulamaya alacağı "Gönüllü Üretici" programıyla atalık tohumdan üretim yapmak isteyen yurttaşlara on binlerce tohum ulaştırmak için kolları sıvadı. Program sayesinde atalık tohumlar toprakla buluşurken hem üretim artacak hem de atalık tohum yaygınlaşacak.

25 çeşit tohum paylaşılacak

Hasat sonrasında AtaTohum'da ürünlerden alınan tohumlar kurutulma işleminin ardından tek tek paketleniyor. Paketlerin üstüne tohumun cinsi ve geldiği şehir yazılarak dağıtıma hazır hale getiriliyor. "Gönüllü Üretici" programı sayesinde de atalık tohumla fideden yetiştirilen ve AtaTohum Merkezi'nin yetiştirme parsellerine ekildikten sonra tohumları alınan azman lahana, pırasa, çeri domates, biber, soğan, mısır, siyah havuç, bamya, kavun, kabak, dereotu, pazı, hıyar, karakılçı buğdayı, ıza buğdayı gibi toplamda 25 çeşit atalık tohumu talep eden gönüllü üreticilerle paylaşılacak.

Sözleşme yapılacak

Program kapsamında atalık tohumların verimli yetiştirilebilmesi için gönüllü üreticilerle sözleşme de imzalanacak. Sözleşmeye göre, gönüllü üreticilere Atakum Belediyesi'nin ziraat mühendisleri tarafından ön eğitim verilecek. Gönüllü üreticiler bitkilere herhangi bir zararlı hastalık bulaşmasında veya bitki besin kaybında Atakum Belediyesi'nin ziraat mühendislerine danışmadan ilaçlama/gübreleme yapamayacak. Atalık tohumları ücretsiz biçimde teslim alan gönüllü üreticiler, teslim alınan sezonda üretimi gerçekleştirecek ve elde edilen ürünlerden çıkacak yeni atalık tohumların bir kısmını da daha fazla üreticiye ulaşmasını sağlamak için AtaTohum Merkezi'ne teslim edecek. Gönüllü üretici olmak isteyenler 444 40 55 numaralı telefondan veya Yenimahalle Mahallesi, 3144. sokakta Atakum Belediyesi Aqua Park karşısında bulunan AtaTohum Merkezi'nden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Hasat, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 binlerce ata tohum toprakla buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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