AA Finans'ın ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Aylık TÜFE Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 11,47 1,48 1,68 Şubat 11,74 0,77 0,91 Mart 12,63 1,09 1,08 Nisan 14,02 1,79 1,68 Mayıs 14,77 1,39 0,89 Haziran 14,99 1,46 1,94 Temmuz 16,09 1,62 1,80 Ağustos 16,79 0,72 1,12 Eylül 18,02 1,34 1,25 Ekim 19,30 2,50 ???????

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