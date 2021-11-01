ABD'de inşaat harcamaları eylülde beklentilerin aksine düştü

ABD'de inşaat harcamaları, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalışla 1,57 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları ağustos ayında yüzde 0,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,5 ve kamu inşaat harcamaları yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 7,8'lik artış kaydetti.