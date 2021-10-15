ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde beklentileri karşılayamadı

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,1 arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,1 arttı. ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Söz konusu endeks, ağustosta yüzde 0,3 azalmıştı. İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,2'lik yükseliş kaydetti. Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, yüzde 0,6 artması tahmin ediliyordu. Art arda 16 aydır yükseliş gösteren endeks, ağustosta ise yüzde 0,4 artmıştı. İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,3 arttı.

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