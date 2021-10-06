ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylül ayında 568 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan ve 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan özel sektör istihdamının 428 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 63 bin, orta ölçekli işletmelerde 115 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 390 bin arttı.

İstihdam artışının 466 bini hizmet, 102 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

İş gücü piyasasındaki toparlanma ilerleme kaydetmeye devam ediyor

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustos ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ağustosta 374 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 340 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasası toparlanmasının ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

Eğlence ve konaklamanın toparlanmadan en fazla yararlanan sektörlerden biri olmaya devam ettiğine işaret eden Richardson, işe alımların özellikle küçük firmalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatından hala büyük ölçüde etkilendiğini kaydetti.

Richardson, "Kovid-19 varyantına bağlı sağlık koşulları iyileşmeye devam ettikçe işe alımdaki mevcut dar boğazlar ortadan kalkacak ve önümüzdeki aylarda sağlam iş kazanımları için zemin hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.