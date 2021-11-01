Aksa Jeneratör, TIER III ve TIER IV standartlarına uygunluk onayı aldı

Aksa Jeneratör, Data Center (Veri Merkezi) standartlarının belirlenmesinde en etkili ve yetkin kurum olan Uptime Institute tarafından TIER III ve TIER IV standartlarına uygunluk onayı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör'ün dünyada ilk ve tek Türk markası olarak veri merkezleri için üretilen 44 farklı güçte Aksa Jeneratör setleri, Uptime Institute tarafından TIER III ve TIER IV standartlarına uygunluk onayı aldı.

Ayrıca şirket Cummins 550 kVA – 3.000 kVA aralığında ve Perkins 1.400 kVA – 2.500 kVA güç üreten 50/60 Hz seçenekli jeneratör gruplarıyla da uygunluk onayına layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, ürünlerinin Veri Merkezi uluslararası standartlarını karşılaması ve böylesi önemli bir sertifikaya sahip ilk ve tek Türk markası olmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Veri merkezlerinin güvenli bir şekilde işleyebilmesi için en önemli güvenlik önleminin elektrik enerjisinin kesintiye uğramaması olduğunu ifade eden Karaçalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağda veri merkezlerine duyulan gereksinim her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla büyük miktarda veriyi depolamak ve güvenceye almak için veri merkezlerinin çoğu işletme için çok kritik bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Biz de Aksa Jeneratör olarak uzun yıllardır veri merkezlerinin güvenli bir şekilde çalışması için birçok kuruma hizmet veriyoruz. Uluslararası standartlarda ürettiğimiz ürünlerimizin alanında saygın otoriteler tarafından kabul görmesi bizi daha da motive ediyor. Bu motivasyonla ve var gücümüzle sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."