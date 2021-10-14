Üye Girişi
Amerikan bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika

Amerikan bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

14.10.2021 16:21
Amerikan bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri net kar geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri net kar geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,51 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 0,85 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 22,8 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Bank of America'nın geliri 20,3 milyar dolar olmuştu.

Citigroup karını yüzde 48 artırdı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın geçen yılın temmuz-eylül dönemindeki net karı, 3,2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,36 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 2,15 dolar oldu.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalış göstererek 17,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun karında yüzde 60'a yakın artış

Wells Fargo'nun net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre artış gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,17 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 0,70 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalışla 18,8 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin karı yüzde 37 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre ise kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış göstererek 3,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,66 dolar olan kurumun hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,98 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 14,8 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Morgan Stanley'nin geliri 11,7 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük 17:56 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi 17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz 17:34 Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz
Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:51 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare         
17:09
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu         
16:47
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 18:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Amerikan bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement