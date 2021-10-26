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Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun: "Kümülatif iklim finansman onayımız 2030'da 50 milyar dolara ulaşacak" - Son Dakika

Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun: "Kümülatif iklim finansman onayımız 2030'da 50 milyar dolara ulaşacak"

26.10.2021 14:41
Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun:

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun, insani ekonomik ve çevresel maliyetlerin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, "2023 yılının temmuzuna kadar kamu ve özel finans akışlarımızı Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getireceğiz.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) Başkanı Jin Liqun, insani ekonomik ve çevresel maliyetlerin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, "2023 yılının temmuzuna kadar kamu ve özel finans akışlarımızı Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getireceğiz. Banka şu anda kümülatif iklim finansmanı onaylarının 2030 yılına kadar 50 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor." dedi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Guvernörler Kurulu'nun sanal ortamda düzenlenecek Altıncı Yıllık Toplantısı'nı "Bugüne Yatırım Yapmak, Yarını Dönüştürmek" temasıyla gerçekleştirdi.

AAYB Başkanı Jin Liqun, açılış töreni öncesinde, çevrim içi düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda ülkelerin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleri, ülkelerin ve özellikle Asya ülkelerinin iklim direnci maliyetleri, küresel iklim krizinin dünyaya olan finansal etkisi ile AAYB'nin bu alanda aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar, iklim finansmanı ve teknolojik yatırımlar konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Jin Liqun, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına destek vermek amacıyla bankanın iklim önlemlerinin finansmanı ile ilgili benimsediği öncelikleri aktardı.

Liqun, dünyanın, yaşamı ve küresel istikrarı tehdit eden iklim acil durumunun ortasında bulunduğunu belirterek, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın sürdürülebilir altyapıya ve diğer üretken sektörlere yatırım yaparken çevik olacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Değişen dünyada üyelerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek için Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın buna uyum sağlaması gerektiğine işaret eden Liqun, geçen yıl Kovid-19 başladığında halk sağlığı kapasitesini geliştirmek ve ekonomileri hareket ettirmek için ihtiyaç duyan tüm üyelere ihtiyaç duyulan sermayeyi aktarmada hızlı bir şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Liqun, Kovid-19 krizi süresince üyelerini desteklemeye devam ettiklerini dile getirerek, eylül ayı itibarıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası üyelerine, salgın hazırlığı kapsamında ayakta kalmaya çalışan küçük işletmelerin finansmanı ve ihtiyacı olan aileler için toplam 10,1 milyar doların onaylandığını söyledi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın aşı erişim programları üzerinde çalıştığına işaret eden Liqun, "Dünya çapında adil aşı dağıtımına ulaşana kadar bu virüsü yenemeyeceğiz. Düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler bu konuda geride kalıyor. Küresel sağlık kriziyle mücadele etme de uluslararası topluluğa güveniyorlar." diye konuştu.

"Sürdürülebilir bir sermaye piyasası girişimi için öncü finansman çözümleri oluşturacağız"

Jin Liqun, sadece Kovid-19 ile mücadele edilmediğini belirterek, iklim değişikliğinin gerçek ve mevcut bir tehlike olduğunu ifade etti.

İnsani ekonomik ve çevresel maliyetlerin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Liqun, "2023 yılının temmuzuna kadar kamu ve özel finans akışlarımızı Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getireceğiz. Banka şu anda kümülatif iklim finansmanı onaylarının 2030 yılına kadar 50 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor." dedi.

Liqun, yatırımların ve dahili operasyonların tutarlı olmasını sağlamak için ortaklıklar geliştirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Kapsayıcı düşük karbonlu büyümeyi hızlandırmak için yatırım yapacağız ve özel sermayeyi harekete geçirmek için girişimleri uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Yeşil bir gelecek için finansmanın kilidini açmak ve sürdürülebilir bir sermaye piyasası girişimi için öncü finansman çözümleri oluşturacaklarını dile getiren Liqun, "AAYB, uyum önlemlerini altyapı yatırımlarına aktif olarak entegre ediyor. Finansman boşluğunu doldurmak için daha fazla sermayeye ihtiyaç olacak. Stratejimizin merkezinde, esnek altyapı ve daha düşük karbon enerjisi çözümleri oluşturmaları için üyelerimize daha fazla özel finansmanı teşvik edecek bir ekosistem yaratmak var."

Paris Anlaşması, Yatırım, Finans, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun: 'Kümülatif iklim finansman onayımız 2030'da 50 milyar dolara ulaşacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun: "Kümülatif iklim finansman onayımız 2030'da 50 milyar dolara ulaşacak" - Son Dakika
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