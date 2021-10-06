Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 129 avroya çıktı

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 129 avroyla en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı sabah saatlerinde 129 avroya çıkarak rekor kırdı. Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı düne göre yüzde 11 arttı.

TTF'de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 avro seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.