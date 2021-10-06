En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,68 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058984
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034743
|-0,71
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010407
|-0,68
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037924
|-0,55
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026337
|-0,55
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020904
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010001
|-0,35
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031634
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,218748
|-0,31
|VEM Standart EYF
|0,071467
|-0,31
Kaynak: AA
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