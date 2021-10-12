Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058244
|1,91
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060585
|1,51
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,155679
|1,51
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,177253
|1,50
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,093292
|1,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,106306
|1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033659
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035571
|1,34
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,125236
|1,34
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,167643
|1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)???????
Kaynak: AA
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