En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010626
|1,20
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017881
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,026006
|0,86
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,117884
|0,69
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,057112
|0,66
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,086528
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,114500
|0,65
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,048133
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,086776
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010582
|0,62
Kaynak: AA
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