En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 3,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010369 3,39 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,060283 3,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018551 3,09 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057295 3,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034407 2,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055430 2,98 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055248 2,98 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,061015 2,97 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056325 2,94 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017341 2,94 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek

Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli

10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü

Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti

6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz