Bilecik'te "Coğrafi İşaretli Ürünler Toplantısı" yapıldı

OIdadaki toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Osmaneli Belediyesi personeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan , Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Coğrafi İşaretli Ürünler Genel Koordinatörü Seda Yalçınkaya katıldı.

Toplantıda, üreticinin haklarını koruma, tüketiciye güven verme, ürünlerin katma değerini artırma ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, oda bünyesinde bölge paydaşlarının katkılarıyla hazırlanan sonuç odaklı programlar sürüyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu toplantı düzenlendi.

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