Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Belgelendirme Programı başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) iş birliğiyle "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı" hayata geçiriliyor.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" uyum denetimi faaliyetlerine yol göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi" yayımlandı.

Bu kapsamda denetim gerçekleştirecek firmaların ve personelinin sahip olması gereken kriterlerle eğitim, belgelendirme hususları belirlendi. Söz konusu kriterler doğrultusunda TSE tarafından "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Programı" hazırlandı.

Belgelendirme programı kapsamında düzenlenecek faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle yürütülecek. Belgelendirme programıyla denetçi ve başdenetçilerin sertifikasyonu sağlanacak, denetim hizmeti sunabilecek firmalar belgelendirilecek.

Denetçilerin belgelendirilmesi için düzenlenecek eğitim ve denetçi sertifikasyon sınavlarının 3 aylık dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirlenen takvime göre bu yıl için ilk eğitimler 15 Kasım-3 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek, denetçi sertifikasyon sınavları ise 6-10 Aralık tarihlerinde TSE Ankara Merkez yerleşkesinde düzenlenecek.

Bünyesinde TSE tarafından sertifikalandırılmış denetçi ve başdenetçi bulunduran ve gerekli diğer kriterleri sağlayan firmalar belgelendirilmek üzere başvuruda bulanabilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere, TSE'nin yayımladığı "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Personel ve Firma Belgelendirme Rehberi"nden ulaşılabilecek.