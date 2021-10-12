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Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

12.10.2021 00:58
Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvurularının 11-15 Ekim arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programı 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir" denildi. - BİNGÖL

Toplum Yararına Program, İstihdam, 15 Ekim, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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