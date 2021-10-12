Bingöl'de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvurularının 11-15 Ekim arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programı 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir" denildi. - BİNGÖL