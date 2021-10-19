Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.828.653.339
|Türk Hava Yolları
|1.151.450.047
|Ford Otosan
|884.913.948
|Kardemir (D)
|731.931.063
|Emlak Konut GMYO
|599.107.629
|Yapı ve Kredi Bankası
|550.289.881
|Şişe Cam
|539.212.070
|Tüpraş
|523.930.870
|Akbank
|501.684.808
|Gübre Fabrikaları
|501.684.793
|ASELSAN
|484.197.758
|Ereğli Demir Çelik
|472.347.275
|Koza Altın
|332.811.688
|Petkim
|330.513.990
|Koç Holding
|307.457.633
|Biotrend Çevre ve Enerji
|288.113.841
|SASA Polyester
|266.329.497
|Bim Mağazalar
|250.077.238
|Pegasus
|245.332.973
|İş Bankası (C)
|234.760.147
Kaynak: AA
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