Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.828.653.339 Türk Hava Yolları 1.151.450.047 Ford Otosan 884.913.948 Kardemir (D) 731.931.063 Emlak Konut GMYO 599.107.629 Yapı ve Kredi Bankası 550.289.881 Şişe Cam 539.212.070 Tüpraş 523.930.870 Akbank 501.684.808 Gübre Fabrikaları 501.684.793 ASELSAN 484.197.758 Ereğli Demir Çelik 472.347.275 Koza Altın 332.811.688 Petkim 330.513.990 Koç Holding 307.457.633 Biotrend Çevre ve Enerji 288.113.841 SASA Polyester 266.329.497 Bim Mağazalar 250.077.238 Pegasus 245.332.973 İş Bankası (C) 234.760.147 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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