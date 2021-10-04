Demir Token arzı Bıtexen'de başlayacak

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, 5 Ekim'de Adana Demir spor'un Demir Token'ını arz edecek.

Bitexen, 5 Ekim Salı günü saat 13.00 itibarıyla Demir Token arzını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan fan token Demir Token'ın 5 Ekim'de başlayacak olan ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO VARLIKLARI BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Arzlarla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Adana Demirspor ile Demir Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Adana Demirspor taraftarlarının ve Adana Demirspor Kulübünün fan token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Stabil token'larla başladığımız fan token serüvenimize serbest piyasada fiyatlanan token'larla devam ediyoruz. Blokzincir teknolojisinin sunduğu sonsuz potansiyelle kullanıcılarımızın taleplerine yönelik olarak gelişiyor ve büyüyoruz. Ülkemizde futbol hayatın tam ortasında yer alan bir spor dalı. Biz de tamamen Türk mühendislerin eseri olan bir dijital varlık alım-satım platformu olarak, hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen aynı şekilde hayatımızın tam ortasında yer edinmiş kripto varlıklarla futbolu buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.