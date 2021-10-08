En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,034054 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,064217 -0,34 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,087197 -0,27 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108507 -0,25 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,061963 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,076332 -0,21 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,113044 -0,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105190 -0,18 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,103695 -0,17 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,054081 -0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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