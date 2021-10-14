Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Standart EYF
|0,024036
|-0,09
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021859
|-0,05
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080249
|-0,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,032513
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010534
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067490
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124177
|-0,43
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027133
|-0,36
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,028223
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035342
|-1,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067490
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025831
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027970
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027970
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024090
|-0,17
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026445
|-0,12
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038083
|-0,12
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,031174
|-0,02
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,031174
|-0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi