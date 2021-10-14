BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Standart EYF 0,024036 -0,09 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021859 -0,05 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080249 -0,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032513 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010534 -0,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067490 -0,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124177 -0,43 HEM Hisse Senedi EYF 0,027133 -0,36 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028223 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035342 -1,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067490 -0,77 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025831 -0,67 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027970 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027970 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024090 -0,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026445 -0,12 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038083 -0,12 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,031174 -0,02 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,031174 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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