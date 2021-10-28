Enerya doğal gazda tasarruf önerilerini açıkladı

Enerya, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada en sağlıklı temiz enerji kaynağının doğal gaz olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel ısınmanın önüne geçmek için doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Alınacak küçük önlemlerle doğal gaz faturasında önemli oranda tasarruf edilebileceği belirtilen açıklamada, "En sağlıklı ısınma sistemi olan temiz enerji kaynağı doğal gaz, hava, ortam ve çevre kirliliğine yol açmıyor. Doğal gaz tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilirken, alternatif ısınma yöntemlerine göre de tasarruf sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Doğal gaz kullanıcılarının alacağı küçük önlemlerle hem doğal gaz faturalarında önemli oranda tasarruf sağlayabileceklerinin hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabileceklerinin altını çizen Enerya, tüketicilerin ekonomik bir yakıt olan doğal gazı verimli kullanabilmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Doğal gazın verimli kullanılmasında kombilerin düzenli bakımının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Enerya, bu sayede enerji tasarrufu sağlanabileceğini ve kombilerin performansının korunabileceğini belirtti. Enerya, kombi kullanımı sırasında kombi basıncının da düzenli aralıklarda kontrol edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kış aylarında doğal gaz tüketimini minimize etmek için evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmanın yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacağının altını çizen Enerya, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamanın, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapalı tutmanın ve oda termostatı kullanmanın tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler olduğunu aktardı.

Enerya, doğal gaz tasarrufu için şu önerileri sıraladı: