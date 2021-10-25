Üye Girişi
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı - Son Dakika

FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı

25.10.2021 12:59
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinin verim, kalite ve karlılığı artırması adına doğru gübrelemenin çok önemli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, fındıkta yüksek verim, kalite ve karlılığı sağlamanın öncelikli koşulunun toprağı tanımak olduğu belirtilerek, doğru zamanda, doğru gübreleme işleminin yapılmasının ön koşulunun toprak analizi yaptırmak olduğu, bu nedenle üreticilerin geciktirmeden toprak analizlerini yaptırması gerektiği dile getirildi.

Artan gübre fiyatları ve maliyetler sebebiyle, doğru ve zamanında gübreleme yapılmasının daha da önemli bir hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toprak analizinin amacı, topraklarda oluşum özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda bitki besin elementi bulunmakta olup, bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitkiyle topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesindir. Fındığın normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeterli gübrelemenin ilk adımı ise, bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp toprak analiz laboratuvarlarında analizlerinin yaptırılmasıdır. Analiz yapılmadan gübre kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Örneğin artan gübre fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, gereğinden fazla veya az miktarda gübre kullanılması halinde hem ekonomik yönden üreticilerimiz zarara uğrar, hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim bozuklukları oluşur. Bunun yanı sıra fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki tarafından alımını da engelleyeceğinden yapılan gübreleme işleminden beklenilen fayda sağlanamaz. Toprağın ihtiyacı olan besin elementlerinin yeterli miktarda verilememesi durumunda ise üründe bozulma, verimde azalma ve randımanda düşüş gibi sıkıntılar ile karşılaşılır. Ayrıca bilinçsiz şekilde yapılan gübreleme, toprağın yapısını bozarak toprak ve çevrenin kirlenmesine de neden olur. Dolayısıyla kalite, verim ve karlılığı artırmak, israf ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına tüm üreticilerimiz toprak analizi yaptırmalıdır" denildi.

Analiz işlemleri için toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlarında belirtildiği açıklamada, "Toprak numune örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce, sonbaharda alınması uygundur. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde en az 6-8 yerden 0-20cm ve 20-40 cm olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır. Sonrasında alınan bu toprak taş, odun, yaprak gibi yabancı maddelerden temizlenerek homojen bir şekilde karıştırılmadır. Böylece doğru ve güvenilir bir analiz sonucu elde etmek mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fındık üreticilerinin, Toprak Analizi hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın Fiskobirlik kooperatifi ile iletişime geçebileceği belirtildi - GİRESUN

FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı

Fındık, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a 12:50 WhatsApp'tan PCR testi yapıp E-Nabız'a "Negatif" sonuç yansıttılar Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin 12:35 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi 12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu 11:57 Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
12:43 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi         
12:40
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 13:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK'ten üreticilere toprak analizi çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement