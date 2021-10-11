Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,06 2,20 -6,36 QUA Granite Hayal Yapı 11,07 11,34 -2,38 Doğuş Otomotiv 31,18 31,60 -1,33 Şekerbank 0,99 1,00 -1,00 Coca Cola İçecek 83,15 83,95 -0,95 Tofaş Oto. Fab. 51,25 51,70 -0,87 Çan2 Termik 14,37 14,44 -0,48 Kerevitaş Gıda 4,13 4,15 -0,48 Alarko Holding 8,28 8,32 -0,48 Halk GMYO 2,32 2,33 -0,43 Biotrend Çevre ve Enerji 24,78 24,88 -0,40 Vestel 24,76 24,82 -0,24 İş Y. Men. Değ. 13,45 13,48 -0,22 Akçansa 15,23 15,25 -0,13 Arçelik 31,94 31,98 -0,13 Verusa Holding 44,80 44,84 -0,09 Türk İlaç Serum 11,68 11,69 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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