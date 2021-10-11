Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|2,06
|2,20
|-6,36
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,07
|11,34
|-2,38
|Doğuş Otomotiv
|31,18
|31,60
|-1,33
|Şekerbank
|0,99
|1,00
|-1,00
|Coca Cola İçecek
|83,15
|83,95
|-0,95
|Tofaş Oto. Fab.
|51,25
|51,70
|-0,87
|Çan2 Termik
|14,37
|14,44
|-0,48
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|4,15
|-0,48
|Alarko Holding
|8,28
|8,32
|-0,48
|Halk GMYO
|2,32
|2,33
|-0,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,78
|24,88
|-0,40
|Vestel
|24,76
|24,82
|-0,24
|İş Y. Men. Değ.
|13,45
|13,48
|-0,22
|Akçansa
|15,23
|15,25
|-0,13
|Arçelik
|31,94
|31,98
|-0,13
|Verusa Holding
|44,80
|44,84
|-0,09
|Türk İlaç Serum
|11,68
|11,69
|-0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi