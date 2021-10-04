Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|493.078.771
|Türk Hava Yolları
|380.854.639
|Tüpraş
|351.932.037
|Yapı ve Kredi Bank.
|260.480.715
|Şişe Cam
|238.593.382
|Biotrend Çevre ve Enerji
|210.585.672
|Aselsan
|206.322.658
|Ereğli Demir Çelik
|178.844.271
|Kardemir (D)
|171.510.196
|Akbank
|163.233.774
|Sasa Polyester
|149.664.395
|Emlak Konut GMYO
|106.445.777
|İş Bankası (C)
|99.880.177
|Petkim
|97.673.545
|Koza Altın
|90.411.087
|Doğan Holding
|90.071.567
|TAV Havalimanları
|78.183.483
|Sabancı Holding
|75.736.272
|Turkcell
|71.500.661
|Ford Otosan
|67.436.983
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi