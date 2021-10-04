Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 493.078.771 Türk Hava Yolları 380.854.639 Tüpraş 351.932.037 Yapı ve Kredi Bank. 260.480.715 Şişe Cam 238.593.382 Biotrend Çevre ve Enerji 210.585.672 Aselsan 206.322.658 Ereğli Demir Çelik 178.844.271 Kardemir (D) 171.510.196 Akbank 163.233.774 Sasa Polyester 149.664.395 Emlak Konut GMYO 106.445.777 İş Bankası (C) 99.880.177 Petkim 97.673.545 Koza Altın 90.411.087 Doğan Holding 90.071.567 TAV Havalimanları 78.183.483 Sabancı Holding 75.736.272 Turkcell 71.500.661 Ford Otosan 67.436.983 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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