Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 1.051.273.575 Garanti Bankası 595.037.227 Ereğli Demir Çelik 478.266.955 Türk Hava Yolları 425.504.336 Aselsan 424.460.003 Tüpraş 300.797.401 T. Halk Bankası 218.504.486 Kardemir (D) 214.167.886 Sabancı Holding 204.964.732 Koza Altın 149.614.806 Ford Otosan 144.944.251 Akbank 139.791.679 Sasa Polyester 131.044.952 Vakıflar Bankası 127.845.022 Şişe Cam 119.435.058 Emlak Konut GMYO 111.887.497 İş Bankası (C) 88.387.721 Koza Madencilik 87.123.595 Yapı ve Kredi Bank. 82.296.990 Arçelik 62.334.500 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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