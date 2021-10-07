Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.051.273.575
|Garanti Bankası
|595.037.227
|Ereğli Demir Çelik
|478.266.955
|Türk Hava Yolları
|425.504.336
|Aselsan
|424.460.003
|Tüpraş
|300.797.401
|T. Halk Bankası
|218.504.486
|Kardemir (D)
|214.167.886
|Sabancı Holding
|204.964.732
|Koza Altın
|149.614.806
|Ford Otosan
|144.944.251
|Akbank
|139.791.679
|Sasa Polyester
|131.044.952
|Vakıflar Bankası
|127.845.022
|Şişe Cam
|119.435.058
|Emlak Konut GMYO
|111.887.497
|İş Bankası (C)
|88.387.721
|Koza Madencilik
|87.123.595
|Yapı ve Kredi Bank.
|82.296.990
|Arçelik
|62.334.500
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi