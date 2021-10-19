Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|983.003.690
|Türk Hava Yolları
|533.081.144
|Ford Otosan
|508.711.070
|Kardemir (D)
|489.321.526
|Emlak Konut GMYO
|382.906.296
|Gübre Fabrikaları
|335.815.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|332.723.708
|Tüpraş
|288.541.767
|Akbank
|272.985.759
|ASELSAN
|270.404.839
|Şişe Cam
|234.310.008
|Ereğli Demir Çelik
|218.802.562
|Koza Altın
|197.106.455
|Petkim
|191.061.826
|SASA Polyester
|177.872.900
|Koç Holding
|145.643.164
|Tekfen Holding
|141.645.114
|Bim Mağazalar
|129.933.611
|Pegasus
|128.342.517
|İş Bankası (C)
|110.767.653
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi