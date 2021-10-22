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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.10.2021 13:35
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası893.587.924Şişe Cam717.368.554Türk Hava Yolları597.849.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası893.587.924
Şişe Cam717.368.554
Türk Hava Yolları597.849.471
Kardemir (D)474.591.696
SASA Polyester401.912.478
Ereğli Demir Çelik395.809.276
ASELSAN380.204.306
Tüpraş353.286.224
Yapı ve Kredi Bankası340.965.378
Ford Otosan335.837.821
Akbank319.659.928
Koç Holding298.746.183
Koza Altın184.096.299
Petkim183.407.591
Doğan Holding178.779.176
TAV Havalimanları178.168.579
Arçelik142.022.644
Koza Madencilik135.791.983
Halk GMYO127.854.628
Sabancı Holding126.438.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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