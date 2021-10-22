Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 893.587.924 Şişe Cam 717.368.554 Türk Hava Yolları 597.849.471 Kardemir (D) 474.591.696 SASA Polyester 401.912.478 Ereğli Demir Çelik 395.809.276 ASELSAN 380.204.306 Tüpraş 353.286.224 Yapı ve Kredi Bankası 340.965.378 Ford Otosan 335.837.821 Akbank 319.659.928 Koç Holding 298.746.183 Koza Altın 184.096.299 Petkim 183.407.591 Doğan Holding 178.779.176 TAV Havalimanları 178.168.579 Arçelik 142.022.644 Koza Madencilik 135.791.983 Halk GMYO 127.854.628 Sabancı Holding 126.438.557 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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