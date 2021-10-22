Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|893.587.924
|Şişe Cam
|717.368.554
|Türk Hava Yolları
|597.849.471
|Kardemir (D)
|474.591.696
|SASA Polyester
|401.912.478
|Ereğli Demir Çelik
|395.809.276
|ASELSAN
|380.204.306
|Tüpraş
|353.286.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|340.965.378
|Ford Otosan
|335.837.821
|Akbank
|319.659.928
|Koç Holding
|298.746.183
|Koza Altın
|184.096.299
|Petkim
|183.407.591
|Doğan Holding
|178.779.176
|TAV Havalimanları
|178.168.579
|Arçelik
|142.022.644
|Koza Madencilik
|135.791.983
|Halk GMYO
|127.854.628
|Sabancı Holding
|126.438.557
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi