Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.363.870.643
|Gübre Fabrikaları
|545.103.715
|Tüpraş
|529.047.623
|Türk Hava Yolları
|501.962.782
|Ereğli Demir Çelik
|490.923.345
|ASELSAN
|437.303.119
|Kardemir (D)
|427.327.378
|SASA Polyester
|334.321.470
|Petkim
|298.841.632
|Şişe Cam
|261.279.042
|Bim Mağazalar
|232.966.751
|Koç Holding
|232.209.078
|Koza Altın
|216.765.638
|Akbank
|197.286.810
|Yapı ve Kredi Bankası
|194.267.345
|Ford Otosan
|193.932.663
|Odaş Elektrik
|182.179.380
|İş Bankası (C)
|157.877.683
|Biotrend Çevre ve Enerji
|137.928.444
|Sabancı Holding
|121.874.117
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi