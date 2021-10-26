Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.363.870.643 Gübre Fabrikaları 545.103.715 Tüpraş 529.047.623 Türk Hava Yolları 501.962.782 Ereğli Demir Çelik 490.923.345 ASELSAN 437.303.119 Kardemir (D) 427.327.378 SASA Polyester 334.321.470 Petkim 298.841.632 Şişe Cam 261.279.042 Bim Mağazalar 232.966.751 Koç Holding 232.209.078 Koza Altın 216.765.638 Akbank 197.286.810 Yapı ve Kredi Bankası 194.267.345 Ford Otosan 193.932.663 Odaş Elektrik 182.179.380 İş Bankası (C) 157.877.683 Biotrend Çevre ve Enerji 137.928.444 Sabancı Holding 121.874.117 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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