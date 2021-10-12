Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.990 1,90 BIST ANKARA 2.127 0,67 BIST ANTALYA 2.482 -2,30 BIST BALIKESİR 1.866 -0,93 BIST BURSA 3.828 0,09 BIST DENIZLI 1.856 0,30 BIST ISTANBUL 1.549 0,12 BIST IZMIR 3.337 0,74 BIST KAYSERI 9.987 -0,38 BIST KOCAELI 3.998 0,67 BIST KONYA 2.222 -0,02 BIST TEKIRDAĞ 9.668 1,04 BIST AYDIN 1.062 0,38 BIST MANISA 1.293 -0,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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