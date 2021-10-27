Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.830 -0,14 BIST ANKARA 2.186 -1,01 BIST ANTALYA 2.475 -0,07 BIST BALIKESİR 1.885 -0,38 BIST BURSA 4.067 -0,86 BIST DENIZLI 1.856 0,36 BIST ISTANBUL 1.628 -0,31 BIST IZMIR 3.435 -0,43 BIST KAYSERI 11.208 2,16 BIST KOCAELI 4.518 0,52 BIST KONYA 2.192 -2,32 BIST TEKIRDAĞ 9.603 -1,25 BIST AYDIN 1.134 4,39 BIST MANISA 1.360 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal

Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler

Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme

TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu

Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş

Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı