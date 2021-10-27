Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.830
|-0,14
|BIST ANKARA
|2.186
|-1,01
|BIST ANTALYA
|2.475
|-0,07
|BIST BALIKESİR
|1.885
|-0,38
|BIST BURSA
|4.067
|-0,86
|BIST DENIZLI
|1.856
|0,36
|BIST ISTANBUL
|1.628
|-0,31
|BIST IZMIR
|3.435
|-0,43
|BIST KAYSERI
|11.208
|2,16
|BIST KOCAELI
|4.518
|0,52
|BIST KONYA
|2.192
|-2,32
|BIST TEKIRDAĞ
|9.603
|-1,25
|BIST AYDIN
|1.134
|4,39
|BIST MANISA
|1.360
|1,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi