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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

01.11.2021 14:16
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.649-2,69BIST ANKARA2.2040,64BIST ANTALYA2.5160,96BIST BALIKESİR1.8910,78BIST BURSA4.1210,20BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.649-2,69
BIST ANKARA2.2040,64
BIST ANTALYA2.5160,96
BIST BALIKESİR1.8910,78
BIST BURSA4.1210,20
BIST DENIZLI1.8811,48
BIST ISTANBUL1.6500,58
BIST IZMIR3.5040,83
BIST KAYSERI11.081-1,06
BIST KOCAELI4.5420,00
BIST KONYA2.2260,92
BIST TEKIRDAĞ9.569-0,03
BIST AYDIN1.1291,22
BIST MANISA1.364-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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