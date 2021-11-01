Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.649
|-2,69
|BIST ANKARA
|2.204
|0,64
|BIST ANTALYA
|2.516
|0,96
|BIST BALIKESİR
|1.891
|0,78
|BIST BURSA
|4.121
|0,20
|BIST DENIZLI
|1.881
|1,48
|BIST ISTANBUL
|1.650
|0,58
|BIST IZMIR
|3.504
|0,83
|BIST KAYSERI
|11.081
|-1,06
|BIST KOCAELI
|4.542
|0,00
|BIST KONYA
|2.226
|0,92
|BIST TEKIRDAĞ
|9.569
|-0,03
|BIST AYDIN
|1.129
|1,22
|BIST MANISA
|1.364
|-0,19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi