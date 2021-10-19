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Hazine iki ihalede yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine iki ihalede yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı

19.10.2021 15:07
Hazine iki ihalede yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 8 ay (238 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,03, bileşik faiz yüzde 18,58 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 681 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 6 milyon lira, net satış 899,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 252 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 662 milyon lira, net satış 638,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Bono, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine iki ihalede yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine iki ihalede yaklaşık 4,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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