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Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı, finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı, finansal sonuçlarını açıkladı

21.10.2021 18:53
Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı, finansal sonuçlarını açıkladı

Huawei, Viyana'da, yeni cihazlarını tanıtmasının yanı sıra finansal sonuçlarını da açıkladı.

Huawei, Viyana'da, yeni cihazlarını tanıtmasının yanı sıra finansal sonuçlarını da açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9'u tanıttı. Huawei, fotoğrafçılık ve şık tasarım tutkunlarını memnun etmesi hedeflenen yeni akıllı telefonunun yanı sıra yeni Huawei Watch GT 3 ve Huawei FreeBuds Lipstick'in de tanıtımını yaptı. Etkinlikte ayrıca en son iş güncellemeleri de yer aldı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Derek Yu, şirketin son iş sonuçlarını sundu.

Tahminlere göre, Huawei'nin 2020 yılında elde ettiği "güzel" sonuçların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. Şu ana kadar şirket 320,4 milyar Çin yuanı (CNY) gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9,8'e ve tüketici iş geliri 135,7 milyar Çin yuanına ulaştı.

Huawei, her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son 10 yılda şirket, 720 milyon Çin yuanını aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, Ağustos 2021'de 2020'ye göre 5 puanlık artışla 44'üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca, fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Kanada Başkanı Yu, şirket için sürekli büyümenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin artan beklentilerini karşılamak üzere ürünlerimize entegre etmek için sürekli en iyi çözümleri bulmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sürekli yatırımlarımızın bir uzantısı olarak, marka ile daha yakın temasa geçmenizi de sağlayan yeni mağazalar açıyoruz. 2020'nin sonunda Huawei'nin dünya çapında 5 binden fazla deneyim mağazası dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin perakende mağazası ve teşhir alanı var ve büyümeye devam ediyoruz."

Temmuz ayında tanıtımı yapılan Huaweı Watch 3 Serisi ve Huawei FreeBuds 4 kulaklık, çoğu "En İyi Seçim" kategorisinde olmak üzere 35'ten fazla ödüle layık görüldü.

HMS ekosistemi hızlı bir büyüme elde etti

HMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165 binden fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti.

AppGallery, şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası. AppGallery'de 2020 yılı içinde toplam 384,4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019'un 10 katından fazla oldu.

Nova serisi sürekli olarak geliştirildi

Verilen bilgiye göre, 2016 yılındaki ilk tanıtımından bu yana nova serisi sürekli geliştirildi. Aileye eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara "mükemmel" fotoğraf deneyimi vadediyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9'u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için "mükemmel bir akıllı telefon" haline getiriyor.

Huawei, akıllı saat ürün gamını Huawei Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve 5'inci nesil kalp atış hızı takibine sahip.

İskandinavya, Orta Doğu, Viyana, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı, finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı, finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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