Üye Girişi
İş Bankası'ndan ticari hayatı kolaylaştıran çözüm DijiKolay - Son Dakika

İş Bankası'ndan ticari hayatı kolaylaştıran çözüm DijiKolay

22.10.2021 11:50
İş Bankası'ndan ticari hayatı kolaylaştıran çözüm DijiKolay

Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni çözümü DijiKolay ile ticari müşterilerin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hizmetleri tek bir çatı altında kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde sunuyor.

Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni çözümü DijiKolay ile ticari müşterilerin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hizmetleri tek bir çatı altında kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde sunuyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dijiKolay, e-dönüşüm hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine, ödeme sistemlerinden ön muhasebe ve bulut uygulamalarına kadar her boyutta işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Banka, dijital dönüşüm kredisi, dijital tedarikçi finansmanı, dijital kasa, TekCep gibi ürün ve hizmetlerini de içinde bulunduran DijiKolay ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırarak, işlerini büyütmesine ve ileriye taşımasına destek olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Dijital Dönüşüm Merkezi, Dijital Anadolu Etkinlikleri ve İŞ'TE KOBİ internet sitesi ile verdikleri hizmetleri bu çözüm ile bir adım daha ileriye taşıdıklarını vurguladı.

Uygulamanın, ticaret ve iş yapma şekillerini güncel gelişmelerle desteklemek isteyen, dijitalleşme konusunda yenilenmek ya da firmasını, işini geleneksel yöntemlerden modern, inovatif ve dijital sistemlere taşımak, çağdaş metotlarla hedeflerine ulaşmak isteyen tüm ticari müşterilerine yönelik olduğunu belirten Şimşek, "Ticaretin zorluklarını biliyoruz ancak 'her işin de bir DijiKolayı var' diyoruz. E-belgeden ön muhasebeye, pazaryeri çözümlerinden tüm banka kartlarından ödeme alabilecek sanal POS uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde müşterilerimizin dijital yeteneklerini artıracak yeni bir süreci başlatıyoruz. Yaşayan bir platform olarak tasarlanan DijiKolay, sürekli eklenecek yeni çözümlerle firmaların hayatını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İş Bankası, Banka, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan ticari hayatı kolaylaştıran çözüm DijiKolay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar 11:50 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu 11:44 Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım gündem oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti

Son Dakika Haberleri
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
ABD Başkanı Joe Biden'dan canlı yayında büyük tehdit: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'dan canlı yayında büyük tehdit: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
11:54
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş         
11:48
Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi         
11:42
Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı         
11:32
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası'ndan ticari hayatı kolaylaştıran çözüm DijiKolay - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement