İzmir Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı açıldı

İzmir Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı, törenle Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen Start Fuarcılık'ı tebrik etti.

Fuarın sektöre katkı yapacağına inandığını aktaran Doğan, "Güzellik fuarını siz Türkiye'nin en güzel ilinde ve güzelliğe önem veren, erkeğiyle, kadınıyla güzel olan bir ilde yaparsanız ve bunu da yine Türkiye'nin en büyük fuar merkezi Fuar İzmir'de yaparsanız bu fuar bir anlam kazanır." ifadelerini kullandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden balerin Aslı Çilek, açılışta dans gösterisi sundu. Fuarın açılış kurdelesi, protokolün katılımıyla kesildi.

Fuar İzmir D Holü'nde 80 firmanın 300'ün üzerinde marka ile katıldığı fuar, 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.