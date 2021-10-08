En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,04 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,44 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,42 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039182 -2,04 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,947513 -0,44 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,812140 -0,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,098244 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034843 -0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,497812 -0,38 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,072861 -0,37 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,884755 -0,34 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 845,445231 -0,31 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,580440 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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