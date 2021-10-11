Kavcıoğlu: "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla...

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor