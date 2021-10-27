Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,282 lira, en yüksek 3,443 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,282
|3,443
|Ekmeklik diğer buğday
|3,140
|3,312
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,315
|3,413
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,102
|3,414
|Makarnalık buğday
|3,712
|3,737
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,796
|2,926
|Mısır
|2,400
|2,939
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,689
|8,256
Kaynak: AA
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