Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

Mesut Biner:

Şu masayı gördüm gururlandim ülkemizin evlatları hepsi dalların da prof insanlar okumuş etmiş insanlar başların da da reisim var daha ne isterim canım dan can iste ömrüm den ömür Kılıçdaroğlu da armut toplasın anca hahahahahahaha