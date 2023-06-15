Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

15.06.2023 11:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına tüm bakanlıkların ve kurumların başkanları katıldı. Toplantıda enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ekonomiye ilişkim tüm bakanlıkların ve kurumların başkanları da katıldı.

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ŞİMŞEK VE ERKAN DA TOPLANTIDA

Katılanların arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tüm gözler ise ekonomide dümene geçen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'daydı.

Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı

ENFLASYONLA MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz toplantının ardından açıklama yapacak.

Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı
YORUMLAR (3)
  • Mesut Biner: Şu masayı gördüm gururlandim ülkemizin evlatları hepsi dalların da prof insanlar okumuş etmiş insanlar başların da da reisim var daha ne isterim canım dan can iste ömrüm den ömür Kılıçdaroğlu da armut toplasın anca hahahahahahaha Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
  • İSMAİL SOLMAZ: euro dolar uçuyor toplantı başlamadan durgun du şimdi uçtu Cevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır
  • Sevto: Bu ekonomi böyle giderse intiharlar çoğalacak demedi demeyin... Cevap Yaz 16 18 Yayından Kaldır
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Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi?

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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