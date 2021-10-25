Üye Girişi
Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı - Son Dakika

Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı

25.10.2021 09:39
Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, "Pandemi nedeniyle çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, "Pandemi nedeniyle çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi. Bu dönemde göz kırma kusurlarında artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla görme kusurlarının yüz yüze eğitime etkileri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, kırma kusuru olup gözlük kullanmayan çocukların ciddi şekilde görme ve öğrenme güçlüğü yaşayabildiğini aktardı.

Pandemi nedeniyle çocukların bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdiğini, bu dönemde göz kırma kusurlarında artış yaşandığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde tahtayı iyi göremeyen öğrenci bir süre sonra dikkat dağınıklığı yaşayarak dersten kopabilir. Bu durum düzeltilmediği takdirde kronik hale gelerek telafisi zor durumlar ortaya çıkarabilir. Yeni eğitim dönemine başlarken çocuklarımızın göz kontrollerini mutlaka yaptırmalıyız.

Gözde kırma kusuru oluşumu açısından hassas olunan bu gelişim döneminde, uzun süre dijital ekran kullanımı, yakın çalışma ve kapalı ortamlarda zaman geçirme çocuklarımızın göz sağlığını olumsuz etkiledi. Yeterince iyi göremeyen bir öğrencinin yüz yüze eğitimde tahtayı görme çabası hem kendinin hem de eğiticinin dikkatini dağıtır. Ayrıca dersi etkili takibinde ve öğrenmesinde sorun oluşturur."

"Daha önce görme sorunu olmayan çocuklarda gözlük ihtiyacının ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol ettirin"

Görme keskinliği uygun gözlükle düzeltilen çocukların daha mutlu ve özgüveni yüksek şekilde derse katılım sağladığını anlatan Doç. Dr. Tanrıverdi, "Görme ile ilgili sorunlar ortadan kalktığında çocuklar kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilir. Çocukların her yıl okula başlamadan önce düzenli göz muayenesi olmaları bu anlamda çok değerli." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, daha önce görme sorunu olmayan çocuklarda gözlük ihtiyacının ortaya çıkıp çıkmadığının kontrol ettirilmesi gerektiğini belirterek, halihazırda gözlük kullanan çocukların kullanmakta oldukları gözlüklerin yeterliliğinin mutlaka bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla yapılan yakın çalışma süresinin kısıtlı tutulması gerekiyor"

Kırma kusuru olan çocukların uygun gözlük kullandıklarında derse katılımlarının artacağını ifade eden Cafer Tanrıverdi, çocukların böylece ödevlerini daha kolay yapacağını, daha rahat kitap okuyacağını ve böylece başarıya ulaşacaklarını aktardı.

Tanrıverdi, gözde kırma kusurlarının oluşması ve ilerlemesinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu kaydederek şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımızın göz sağlığı için genetik faktörleri ekarte etmemiz mümkün olmasa da çevresel faktörlerde düzenleme yapabiliriz. Çocukların göz sağlığının korunması ve kırma kusuru olan çocuklarda ise hastalığın ilerleme hızının azalması için telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla yapılan yakın çalışma süresinin kısıtlı tutulması gerekiyor. Mümkünse sık mola verilmesi, molalarda uzağa bakılabilecek açık bir alana çıkılması da faydalı olacaktır. Ayrıca her gün dış ortamda mutlaka düzenli zaman geçirilmesini öneriyoruz."

Cep Telefonu, Üniversite, Pandemi, Tablet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak 10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi 10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor 10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
Komşuların mantolama krizi! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci engelledi 10:03 Komşuların mantolama krizi! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci engelledi Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı 09:53 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar 09:24 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 09:02 Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
10:41 Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
10:33 Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı
10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
10:12 Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor
10:04 "Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı
09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
09:52 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi         
10:43
Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı         
10:41
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Otomobili sürücüsü araç koltuğunda ölmüş halde bulundu Otomobili sürücüsü araç koltuğunda ölmüş halde bulundu         
10:07
Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti         
09:54
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
09:26
Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
09:04
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu         
23:26
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement