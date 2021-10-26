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NN Hayat ve Emeklilik NN Senin Mobilin'i ve internet şubesini yeniledi - Son Dakika

NN Hayat ve Emeklilik NN Senin Mobilin'i ve internet şubesini yeniledi

26.10.2021 12:51
NN Hayat ve Emeklilik NN Senin Mobilin'i ve internet şubesini yeniledi

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çevrim içi hizmet sunduğu mobil uygulaması NN Senin Mobilin'i ve NN İnternet Şubesi'ni yeniledi.

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çevrim içi hizmet sunduğu mobil uygulaması NN Senin Mobilin'i ve NN İnternet Şubesi'ni yeniledi.

NN Group'tan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen yeni özelliklerle müşteriler, daha kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NN Hayat ve Emeklilik'in yenilenen internet şubesi, kullanıcıların birikim ve hareketlerini daha net raporlayabileceği ve analiz edebileceği bir platform sunuyor. Böylece müşteriler hem zamandan kazanıyor hem de kısa zamanda daha fazla içeriğe ulaşabiliyor.

İnternet şubesinde Bireysel Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza ile OKS müşterileri, ilgili sözleşme detaylarını kolaylıkla inceleyebiliyor, fon alım-satım ya da değişiklik gibi taleplerini ve birikimlerini detaylı grafiklerle analiz edebiliyor ve ihtiyaç duyduklarında Fon Bilen ile risk profillerine uygun dijital danışmanlık hizmetlerini kolaylıkla alabiliyor. NN Hayat ve Emeklilik'in yenilenen şubesi ayrıca, müşteri deneyimi ve bu deneyime yönelik olumlu-olumsuz geri bildirimlerini ölçümlemek amacıyla da belirli frekanslarda anket sunuyor.

NN Mobil uygulamasına eklenen yeni özelliklerle ise hızlı ve kolay işlem yapılmasına olanak sağlanıyor. Mobil uygulamada "İşlemler" sekmesinin altında "Ek Katkı Payı Ödeme" adımı "Ödeme Bilgileri Değişikliği", "Açık Vade Ödeme İşlemleri" ve bireysel emeklilik sözleşmeleri, oks ve hayat poliçeleri için dekont görüntüleme ve e-posta ile gönderme seçeneği yenilenen özellikler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra "Hesap Hareketleri" bölümünde BES ve Hayat sözleşmeleri için "Tüm Vadeler, Ödenmemiş Vadeler" ve "Gelecek Vadeler" ile ödenmemiş veya kısmi ödeme yapılmış olan vadeler görüntülenebilirken, istendiğinde ödeme işlemi de kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Bireysel Emeklilik, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi NN Hayat ve Emeklilik NN Senin Mobilin'i ve internet şubesini yeniledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: NN Hayat ve Emeklilik NN Senin Mobilin'i ve internet şubesini yeniledi - Son Dakika
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